Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Uşaklıhöyük Kazı Başkanı Anacleto D'Agostino ve ekibi, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Kazı Başkanı D'Agostino, Vali Özkan’a Uşaklıhöyük kazılarıyla alakalı bilgi verdi.

Sorgun Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük, yapılan son kazılarla Tiryns’deki Miken Kaldırımı’na ait dünyanın en eski mozaiği olma unvanını elinden aldı.

Bakır Taş Çağı’nın sonlarından modern çağlara kadar uzanan 7 bin yıllık Uşaklıhöyük’te keşfedilen ve farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği.