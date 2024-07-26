Yozgat üzerine yapılan önemli bir araştırma, dikkat çekici bilgileri gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, yaklaşık bir asır önce bugünkü İran'ı Yozgat kökenli aileler yönetiyordu.

"KAÇARLAR YOZGATLIYDI"

Independent'ten Mehmet Mazlum Çelik'in haberine göre, “İran'ın bir dönem en güçlü hanedanlığı olan Kaçarlar, çoğunlukla bilinmeyen bir gerçek olarak Yozgat kökenliydi.” Haberde, Kaçarlar’ın 15'inci yüzyılda bugünkü Yozgat'ın Bozok bölgesinde yaşadıkları belirtildi.

Çelik, “Uzun Hasan'ın ölümünden sonra Kaçar aşireti üyeleri Gence'ye göç ederek aktif siyasetin içine dahil oldular ve Safeviler içerisinde hızla yükseldiler. Tahmasap döneminde Azerbaycan'da kudretli ailelerden biri haline gelen Yozgatlı Kaçarlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısına elçi olarak çıkacak kadar güç kazandı. Bu aile, yıllar içerisinde Osmanlı'ya büyük sorunlar yaşattı” ifadelerine yer verdi.

Haberde, "1606 yılında Osmanlı idaresinde bulunan Karabağ'ı Osmanlı'dan geri alabilecek askeri güce sahip oldular ki, bu dönem Osmanlı ordusunun altın çağını yaşadığı zamana denk geliyordu. Bu dönemde Yozgatlı Kaçarlar, Ziyadluoğulları olarak anılıyordu ve Osmanlı'ya karşı olan mücadeleleri Karabağ ile sınırlı değildi. Kaçarların İran iktidarına giden yolu ise Esterâbâd'daki valilikleriyle başladı" denildi.

"KAÇARLAR ANADOLU'NUN BAĞRI YOZGAT'TAN ÇIKIP GELDİ"

Çelik’in haberinde şu ifadelere de yer verildi: “İran'da bugüne kadar kurulan en güçlü devlet olan Safevileri kuran Türkler'di. Sonrasında, zayıf bir idare de olsa İran'a düzen getiren hanedanlık yine Türklerdi ve üstelik Kaçarlar Anadolu'nun bağrı Yozgat'tan çıkıp gelerek 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlıklarını sürdürmeyi başardılar.”

Bu önemli araştırma, Yozgat’ın tarih sahnesindeki etkileyici rolünü gözler önüne seriyor. Kaçarlar’ın Yozgat’tan İran’a uzanan hikayesi, tarihin ilginç ve az bilinen bir sayfasını oluşturuyor.