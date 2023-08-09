Yozgatlı Elmas İler, TRT 1’de yayınlanan “Sen Türkülerini Söyle” yarışmasına katıldı.

TRT 1 ekranlarında “Sen Türkülerini Söyle” adıyla yayınlanan ve sevilen yarışmaya Yozgatlı bir isim katılarak şarkı seslendirdi.

Sen Türkülerini Söyle programında katılan Elmas İler, birbirinden önemli ve değerli jüri üyelerinin karşısına çıkıp “Yine Haber Gelmiş” şarkısını seslendirerek jüri üyelerini ve dinleyenleri duygulandırdı.

Sen Türkülerini Söyle programında söylediği türkülerle gönülleri titreten yarışmacı Elmas İler, sahne performansı alarak kulakların pasını sildi.

Yozgatlı yarışmacı Elmas İler, Neşet Ertaş’ın şarkısı Yine Haber Gelmişi 81 milyonun önünde seslendirdi.

Yarışmaya annesi ile katılan Elmas İler’in annesi, normalde her bebeğin ninni ile büyüdüğünü ama Elmas İler’i Bozlak türküleri ile büyüttüğünü söyleyerek türkü seslendirdi.

Ankara’da yaşayan ama aslen Yozgatlı olan Elmas İler, TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu’nda çalıştığını bildirdi.

Sen Türkülerini Söyle programının sunuculuğunu Turgay Başyayla yaparken jüri koltuğunda ise Öykü Gürman, Emre Yücelen, İsmail Altunsaray, Aysun Gültekin, Cengiz Özkan gibi başarılı isimler yer alıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Her bölümünde etkileyici seslere yer veren yarışma programında yarışmacılar jüriden en yüksek puanı alarak gecenin birincisi olabilmek için yarışıyorlar. Bölüm birincisi seçilen yarışmacılar onuncu bölüm olan Süper Final'de büyük ödül için yarışmaya hak kazanıyor.

Yarışmaya başvurmak için ise şu adımlar izlenmeli: “WhatsApp hattı üzerinden türkü söylediğiniz bir video gönderin. (Video göndermeden önce, görüntünün net olduğuna, tam olarak göründüğünüze ve sesinizin net olarak duyulduğuna emin olun.) Videoyla birlikte kendinizi kısaca tanıtan bir metin gönderin. (İsim, soy isim, eğitim durumu, yaş, vb.) Ekip, değerlendirme sonucuna göre sizinle iletişime geçecek ve bir başvuru formu gönderecektir. Bu formu doldurarak ekiple paylaşın. Form doldurması için yarışmacıyla iletişime geçilmesi, yarışmacının yalnızca ön elemeyi geçmiş olduğu anlamına gelir. Formu doldurduktan sonra yarışma programına katılma hakkı kazanmanız durumunda ekibimiz sizinle iletişime geçecek ve gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.” Melike Aslı Arslan