Yozgat Kültürel Değerleri Koruma Tanıtım ve Sanat Derneği (YODES) Yozgat’ı gezdirmeye devam ediyor. Yeni kurulan dernek hem tanıtım yaparken hem de Yozgat’ı gezdiriyor.

Dernek Başkanı Meltem Yılmaz “Yozgat kültürünü ve ilimizin turistik destinasyonlarını tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

Dernek, katılımcılarla Gelingüllü Barajında flamingoları gözlemlerken, Paşa Köyde Tokmak Hasan Paşa Cami, Karabıyık Köprüsü ve Osmanpaşa Köyünde Emirci Sultan Türbesini ziyaret ettiler.

Yılmaz yaptığı açıklamada; “Yozgat bizim doğup büyüdüğümüz yer. Memleketimize bir faydamız olsun diye yola çıktık. Yozgat’a gönül veren insanlarla bir araya gelerek dernek kurduk. Amacımız Yozgat kültürünü, Yozgat’ta turistik yerleri hem gezerek hem gezdirerek tanıtmak. İlk rotamız Aydıncık ve Çekerek olmuştu. Bu defa farklı bir rota çizmek istedik. Esenli Gelingüllü Barajımıza göç ederken konaklayan flamingoları öne çıkarmak istedik, Tokmak Hasan Paşa Camimiz yeni restore edildi ve oldukça dikkat çekici, yolumuzun üzerinde bulunan Karabıyık Köprüsünü de geçmeden olmazdı. Yıl boyunca oldukça ziyaretçi alan yerlerden bir tanesi Osmanpaşa Köyümüzdeki Emirci Sultan Türbesi oldu. Dönem dönem farklı rotalar çizerek Yozgat’ımızda az bilinen yerleri tanıtmaya devam edeceğiz. Tüm Yozgatlı ve Yozgat’ta yaşayan dostlarımızı da derneğimize bekleriz” dedi.