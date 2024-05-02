Emniyet ve jandarma güçleri, Yozgat’ın asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliği, huzuru için özveri ve kararlılıkla çalışmaya aralıksız devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Yozgat genelinde yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde 217 olayda 159 şüpheli şahıs yakalandı. 20 bin 576 şahıs ve 8 bin 965 araç sorgulanmış, 267 araca cezai işlem uygulanmış, 27 araç trafikten men edildi. 106 umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 71 şahıs yakalanmıştır. Asayiş suçlarından 2 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 3 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında, Uyuşturucu Madde Kullanmak, İmal ve Ticaret suçundan 2 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda Metamfetamin Maddesi, Uyuşturucu kullanma aparatı, Bonzai, muşta ele geçirilmiştir. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında, 6 şahsa işlem yapılmış, yapılan aramalarda, 15 adet sikke, 14 adet muhtelif eski eser, 5 adet obje, 49 adet elektronik sigara, 4 adet faturasız kulaklık, Kıyılmış tütün, 10 bin 130 adet dolu makaron ele geçirilmiştir. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında, 108 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 34 ikamet kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.