İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yozgat genelinde yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde il genelinde 152 olayda 101 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “23 bin 465 şahıs ve 9 bin 735 araç sorgulanmış, 64 umuma açık yer denetlendi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 117 şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından 16 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 16 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında; 2863 SKM suçu kapsamında 14 şahsa işlem yapılmış, yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dedektör, 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında, 2 Suriye uyruklu şahsa idari işlem yapılmış olup Şanlıurfa Barınma Merkezine teslim edildi. 112 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 36 ikamet kontrol edildi. Siber Suçları ile Mücadele kapsamında, internet üzerinde yer alan ve herkese açık kaynaklarda ve sosyal medya platformlarında yapılan açık kaynak neticesinde, 208 sosyal medya hesabı ve sitesi hakkında çalışma yapılmış 3 sosyal medya hesabı ve sitesi hakkında açık kaynak araştırma raporu tanzim edilmiş, 195 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli yapılmış, 300 öğrenciye siber farkındalık, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve güvenli internet kullanımı ile ilgili seminer verildi” denildi.