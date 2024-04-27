Yozgat'ta emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ertuğrul Kapusuzoğlu, yaptırdığı maket eşeğiyle sokak sokak gezerek çocuklara Nasreddin Hoca'nın hikayelerini anlatıyor.

Nasreddin Hoca ve hikayelerini gelecek nesillere aktarmak isteyen Kapusuzoğlu, metal, kumaş ve deriden maket eşek yaptırdı.

"Alakaçan" ismini verdiği maket eşeği ve giydiği Nasreddin Hoca kıyafeti ile Naciye Afet Şahin ve Abdulhamithan 4-6 Yaş Kur’an kurslarına gelen Kapusuzoğlu, çocukları Nasreddin Hoca'nın hikayeleriyle buluşturdu.

Ertuğrul Kapusuzoğlu'nu makamında ağırlayan İl Müftüsü Ali Gülden "Kültürümüzün temel taşlarından biri olan Nasreddin Hoca'yı genç nesillere aktarmayı kendisine dert edinip gece gündüz demeden gayret gösteren Ertuğrul Kapusuzoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.