SORFEST kapsamında Yozgat Sorgun’a İlkay Selçuk & Keja, Arif Şahin, Mümin Sarıkaya, Ali Kınık, Murat Balaban, DJ Lazer Şov, İrem Derici, Köfn, Ceza ve Dedublüman gelecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek halk konserlerinde İlkay Selçuk & Keja, Arif Şahin ve Mümin Sarıkaya sahne alacak.

8 Ağustos Perşembe günü yine ücretsiz olarak düzenlenecek halk konserlerinde İlkay Selçuk & Keja, Arif Şahin ve Ali Kınık sahne alacak.

SORFEST’in Sorgun ayağında ise 9 Ağustos Cuma günü Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda çocuklar için şişme oyun alanları ve animasyon gösterileri gerçekleştirilecek. Konser programında Murat Balaban, Ali Kınık, DJ Lazer Şov ve İrem Derici yer alacak.

Festivalin ikinci gününde Arif Şahin, Köfn, DJ Lazer Şov ve Dedublüman; üçüncü gününde ise Madam Arabesk, İlkay Selçuk & Keja, DJ Lazer Şov ve Ceza sahne alacak. Ayrıca motokros gösterileri, araba drift gösterileri ve birçok etkinlik vatandaşları bekliyor.