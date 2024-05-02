Milyonlarca vatandaşı hayal kırıklığına uğratan gelişme meydana geldi. Bugünden itibaren 59.99 TL ödemeyene sınırlama getirilecek.

Milyonlarca vatandaşı hayal kırıklığına uğratan bir gelişme meydana geldi. Bugünden itibaren, Spotify'de ücretsiz plan kullanıcılarına sınırlama getirilecek ve şarkı sözlerinin tamamına erişemeyecekler.

Popüler müzik dinleme uygulaması olan Spotify, artık Premium abonelerine özel hale getirilen şarkı sözleri bölümüyle ücretsiz kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ödeme yapmayan kullanıcılar için bir sınırlama getirilecek. Ücretsiz plan kullanıcıları, istedikleri bir şarkının sözlerine tam olarak erişemeyecekler.

Şarkı sözleri, Premium üyelikte olduğu gibi otomatik olarak görünmeyecek; bunun yerine "Şarkı sözlerini göster" butonuna basmak gerekecek. Ancak bu özelliği kullanmak isteyenlerin aylık 59,99 TL ödemesi gerekecek.

Bu değişiklik sebebiyle birçok kullanıcı isyan etti. Her şarkı sözlerini görüntülediğinizde sınırdan düşüleceğini belirten uyarı, kullanıcıları Premium'a geçişi teşvik etmektedir.

Aylık sınırı doldurduğunuzda, şarkı sözleri görüntüleme seçeneği yerine "Bu aya ait şarkı sözü sınırına ulaştınız." uyarısıyla karşılaşıyorsunuz ve "Bilgi edin" butonuyla Premium satın alma sayfasına yönlendiriliyorsunuz.

SPOTİFY PREMİUM FİYATLARI

Güncel Spotify premium fiyatları ise şu şekilde:

Bireysel Premium: 4 ay boyunca 59,99 TL

Öğrenci Premimum: 1 ay ücretsiz, sonraki aylar 32,99 TL

Duo Premium: 2 Premium hesap 79,99 TL

Premium Aile Paketi: 99,99 TL