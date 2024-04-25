Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde önemli bir gelişme yaşandı. Azem'in kızı Nehir karakterine hayat verecek isim açıklandı. Detaylar haberimizde:

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde önemli bir gelişme yaşandı. Azem'in kızı Nehir karakterine artık Sera Kutlubey hayat verecek. Bu habere ek olarak, Yılmaz Erdoğan'ın Kutlubey ile çalışmak istemesinin sebepleri de gün yüzüne çıktı.

İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünde kendisinin olduğu bir yapım olarak dikkat çekiyor. Dizi, hem edebi bir dilin tercih edilmesiyle hem de oyuncuların performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Dizide hala çözülmeyi bekleyen birçok sır varken, Azem'in kızı Nehir'in artık Sera Kutlubey tarafından canlandırılacağı ortaya çıktı.

Sera Kutlubey, son olarak geçtiğimiz yıl Adım Farah adlı dizide Merjan Azadi karakterine hayat vermişti. Öte yandan oyunculuğun yanı sıra yazmanın en büyük tutkusu olduğunu sık sık vurgulayan Kutlubey, İlk romanı "Plüton'un Düş'üşü"nü 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıkardı.

Kutlubey, kitabını duyurduğu paylaşımında "Öyle karanlık durduğuna bakmayın; kendi cennetini inşa edenlerin, biraz mavinin, düşlerin, düşlerinden düşenlerin, ar damarını ayağının altında tutanların hikayesi..." ifadelerine yer veriyor ve edebi yöndeki becerisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

26 yaşındaki genç oyuncunun edebi yeteneğinin, Yılmaz Erdoğan için tercih sebebi olduğu da konuşuluyor. Erdoğan'ın, İnci Taneleri'nde Kutlubey'e sıkça yazdığı edebi cümleler ve şiirsel yaklaşımları, bu iddiayı güçlendiriyor. Dizinin, senaryoya serpiştirilen bu edebi bakış açıları da izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor.