Yozgat’a en iyi sağlık hizmetini verme gayreti içerisinde olacaklarını söyleyen Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Operatör Dr. Ferhat Kargalıoğlu’nın hasta kabulüne başladığını söyleyerek açıklama yaptı.

Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ferhat Kargalıoğlu hastanemizde göreve başlamış bulunmaktadır. Uzmanımızın göreve başlamasıyla birlikte, plastik ve estetik cerrahi alanındaki tedavileri için, MHRS sisteminden randevu alabilirler. Hastanemizdeki her branştan hekimlerimizle Yozgat’a en iyi sağlık hizmetini verme gayreti içerisinde olacağız."

Açıklamada bulunan bir diğer isim ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne atanan Opr. Dr. Ferhat Kargalıoğlu oldu. Kargalıoğlu, "Plastik cerrahinin bilinen büyük kısmını estetik cerrahi oluştursa da aslında plastik cerrahi alanı içerisinde rekonstüktif cerrahi, el cerrahisi, kraniyofasiyal cerrahi, mikro cerrahi ve yanık tedavisi de yer almaktadır. Rekonstrüktif cerrahi ile vücut yüzeyindeki deri, deri altı ve kemikleri etkileyen edinsel ya da doğumsal tüm doku ve organ kaybının onarılması yer alır. Örneğin, yapışık parmak (sindaktili), travmatik şekilde oluşan yanıklar, farklı kesiler ve uzuv kopmaları, kronik yaralar, hemanjiomlar gibi vasküler kitleler bu cerrahi disiplini içerisindedir. Hastanemizde, yarık dudak, yarık damak, çene deformiteleri, kulak kepçesi deformiteleri, doğumsal el ve vücut anomalileri, doğumsal tümörler, yumuşak doku kitleleri ve benlerin estetik veya kozmetik cerrahi ise plastik cerrahinin bir alt grubudur ve burun, yüz ameliyatlarını da yapacağız" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi