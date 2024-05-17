Gerçekleşen ziyarette Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan bir süre sohbet etti.

Başhekim Kozan, Şehir Hastanesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri vermeye hazırlanan Yozgat Şehir Hastanesi’nin Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastanede başlatılan hazırlıklar hakkında gazetemize bilgi verdi.

Gazetemizi ziyaret eden ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan’a ile görüşen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, (MHRS) “Onaylı Randevu” döneminin 13 Mayıs günü başladığını ifade etti ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri vermeye hazırlanan Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

“HAZIRLIKLARA BAŞLANDI”

Kuruluşunda ikinci basamak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, bazı alanlarda devam ettirdiği üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra diğer bölümleri de hazır hale getirerek üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane konumuna gelmek için Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan ve idari ekibi çalışmalara başladı.

Kozan, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanesi’nde üçüncü basamak sağlık hizmetleri vermek için hazırlıklara başladıklarını aktardı.

Hastanenin bazı bölümlerinde inceleme yaptığını belirten Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan konuyla ilgili şöyle açıklama yaptı: “Hastanemiz kurulduğu günden bugüne kadar en iyi sağlık hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürmekteyiz. Şuan Acil Servis ve Yoğun Bakım ünitelerimizde üçüncü basamak sağlık hizmeti vermekteyiz. Hastanemizin tüm birimlerinde üçüncü basamak sağlık standardına erişerek hizmet verebilmek için bir heyet oluşturduk ve çalışmalara başladık. Yakın zamanda üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için gelen hastaların kabulünü yapabilecek ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geleceğiz.”

Kurulan heyet hastane içinde yeni oluşturulacak servisler için yer tespiti yaptı.

“ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK”

Üçüncü basamak sağlık hizmeti hakkında bilgi veren Kozan, “Sağlık kurumları hizmet bakımından üç basamaktan oluşuyor. Birinci basamak aile hekimleri, ikinci basamak devlet hastaneleri, üçüncü basamak üniversite araştırma hastaneleri ve şehir hastaneleri şeklindedir. Bizim şehir hastanemiz şu an ikinci basamak salık kurumu olarak hizmet vermektedir fakat bazı polikliniklerde hastalarımız üçüncü basamak sağlık hizmeti alıyorlar. Örneğin, normalde anjiyo üçüncü basamak sağlık kurumlarının görevidir ama biz dört kişilik kardiyoloji kadromuzla Yozgat’ta bu hizmeti veriyoruz. Yozgat’taki üniversite hastanesi üçüncü basamak sağlık kurumudur ama hekim eksikliğinden dolayı hastalara tam olarak üçüncü basamak hizmeti veremiyor. Biz şehir hastanesi olarak üçüncü basamak sağlık hizmeti açığını kapatmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız bu konuda bir yol haritası belirledi ve tamamen üçüncü basamak hizmeti vermek için çalışmalara başladık. Önümüzdeki dönemde yeni kadroların ve bölümlerin açılması ile birlikte Yozgat Şehir Hastanesi’nin tam anlamıyla üçüncü basamak hizmet veren bir sağlık kurumu haline gelmesi için çalışmaları başlattık” şeklinde konuştu.

“ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ BAŞLADI”

Kozan, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), "Onaylı Randevu" döneminin ise 13 Mayıs Pazartesi günü başladığını ifade etti.

“Yeni sistemde randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak” diyen Kozan, randevu alıp hastaneye gelmeyen vatandaşlar tarafından oluşturulan mağduriyetin "Onaylı Randevu" dönemiyle giderileceğine vurgu yaptı.