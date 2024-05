Yozgat Özel Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yanı sıra çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Etkinlikte bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Bu özel okulumuzda çok faaliyet gerçekleştirildi. Bizlerde her vesileyle bu güzel faaliyetlerin içerisinde olmamız gerekiyor bu durum bizleri memnun ediyor. Bizlerin direk olarak zaman zaman ihmal etmediği aklına getirmediği bir takım noksanlıkları ve eksiklikleri de burada gerek böylesine güzel eğitim kurumları gerekte bir takım resmi kurumlar bizim bu eksiğimizi kapatıyorlar bu noktada kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimi çocuklarımızın farklı eğitimlere ihtiyacı var. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yozgat Özel Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Rüveyda Selma Akdağ ise, “Her yıl 10-16 Mayıs arası Engelliler Haftasıdır. Engellilik insanlığın ortak sorunu olduğundan, Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanır. Hafta boyunca engellilerin sorunları, topluma kazandırılmaları konularında yayınlar, toplantılar ve seminerler düzenlenir. Engellilere yardımcı olma bilinci aşılanmaya çalışılır. Engelli durumuna düşmemek için iş güvenliği önlemleri anlatılır. Engelliler de yaşamlarını sürdürmek için çalışmak ve gelir sağlamak zorundadırlar. Çünkü çalışmak yaşamı güzelleştirir, insanı mutlu eder, huzur verir. Engellilere acımak, onlara bakarak duygulanmak soruna çözüm getirmez. Engellilerin de yapabileceği işler vardır. Onlara yardımcı olmak adına çalışabilecekleri alanlarda iş vermek gerekir. Toplumun her alanında engellilere sevgi göstermek onları da toplumun bir ferdi olarak kabul edip dışlamamak gerekir. Yasalarımız her yüz işçi çalıştıran işyerinin iki sakat işçi çalıştırması zorunluluğunu getirmiştir. Bütün ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da engelliler korunur. Örneğin ülkemizde çalışan engelliler, gelir vergisini indirimli olarak öderler. Hareketlerini kolaylaştırmak için yurt dışından getirilen araç ve gereçlere gümrük vergisi ödemezler. Çalışan engelliler isterlerse erken emekli olabilirler. Belli toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanırlar. Hiç bir engelliliğin bilerek ve isteyerek olmadığını unutmayalım. Her normal insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım” ifadelerini kullandı.