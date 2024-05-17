Televizyon dünyasının sevilen ismi 89 yaşında vefat etti. Peki Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç neden öldü? İşte detaylar…

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti.

Ünlü televizyoncu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TRT'nin unutulmaz yarışmalarından 'Evet-Hayır' ile hafızalara kazınan Yolaç, 89 yaşındaydı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Erkan Yolaç'ın vefat haberi, büyük üzüntü yarattı. Yolaç'ın kaldığı hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız, maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz," denildi.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğan Erkan Yolaç, eğitim hayatına Saint Joseph Lisesi'nde başladı ve Kenan Evren Lisesi’nde devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951'de Karabük'e taşındılar ve Yolaç, Kastamonu Lisesi'nde yatılı olarak okudu. 1959 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden iç mimar olarak mezun olan Yolaç, Ankara Radyosu’nda bayram özel eğlence programında sunuculuk yaparak kariyerine başladı.

'EVET-HAYIR' YARIŞMASI İLE UNUTULMAZ OLDU

Erkan Yolaç, 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Huysuz Virjin, Orhan Boran ve Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda ilk defa sahneye koyduğu 'Evet-Hayır' yarışması, büyük ilgi gördü. Bu yarışmada, yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını 'evet' ya da 'hayır' kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışıyordu. Yarışma, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda devam etti.

AİLE HAYATI VE FİLM KARİYERİ

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Çiftin Göksu adında bir kızı ve Mehmet adında bir oğlu bulunuyor. Çocukları, evlenip Amerika'ya yerleşti. Yolaç, ayrıca birçok filmde rol aldı. İşte bazı filmleri:

1973: Sevda Yolu

1964: Can Düşmanı

1964: Yılların Ardından

1964: Muhteşem Serseri

1962: Lekeli Kadın