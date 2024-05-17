Toprak Mahsulleri Yozgat Başmüdürü Hasan Öztürk, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, “Daha güçlü bir tarım ekonomisi oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tekçam yaptığı açıklamada, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürlüğü'nden değerli konuklarımızı misafir ettik. Ziyaret sırasında, bölgedeki tarımsal faaliyetler, tahıl üretimi ve depolama konularında verimli görüşmeler gerçekleştirerek, TMO'nun çiftçilerimize sağladığı destekler ve gelecekteki işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı TMO Başmüdürlüğü'ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.