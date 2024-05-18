Yozgat Şehir Hastanesi Diyetisyeni Esra Uysal, 18 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolasıyla bilgilendirmede bulundu.

Diyetisyen Esra Uysal, Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlandığını söyledi.

Uysal yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi: “Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20’sini, kadınlarda ise yüzde 25-30’unu yağ dokusu oluşturmaktadır. Erkeklerde bu oranın yüzde 25’in kadınlarda ise yüzde 30’un üzerine çıkması obezite olarak tanımlanır. Tanı ve tip tayini için klinik uygulamalarda boy ve kilo ölçümü, beden kütle indeksi (BKİ), bel çevresi ölçümleri kullanılır. Obezite; tedavi edilmediği takdirde yan etkileri ile yaşam süresini kısaltan, yaşam kalitesini bozan, doku ve organları olumsuz etkileyen bir döngüye girmektedir. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, fiziksel aktivitenin arttırılması ve davranış değişikliği obezite tedavisinin temel bileşenleridir. Obeziteyi engellemek için hazır paketli gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır. Aşırı yağ, basit şeker ve protein alımından kaçınılmalıdır. Günde 4-5 porsiyon sebze-meyve, 2-3 su bardağı süt-yoğurt tüketilmelidir. Lif alımını arttırmak için ekmekler tam buğday/ tam tahıllı/çavdar olarak tercih edilmelidir. Günlük su tüketim miktarı ortalama 2-2.5 litre olmalıdır. Günlük 40-50 dakika orta tempolu yürüyüşler, egzersizler yapılmalıdır.”