Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen sempozyumda Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel “İklim Değişikliğinin Çocuk Sağlığına Etkisi” ve Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Duygu Murat Öztürk “İklim Değişikliğinin Kadın Sağlığına Etkisi” konulu bildiriler sunuldu.

Açılış konuşmalarında Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ergün Yurtbakan ve Ebelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül Günaydın, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, fakülteleri adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve konunun uzmanı değerli hocaların sunumlarını heyecanla beklediklerini ve bu sempozyum için katkısı olan bölüm hocalarına ve öğrencilerine çok teşekkür etti.

Günün anlam ve önemine yönelim duygu yüklü müzik şöleni ile program devam etti.

İlk sunum “İklim Değişikliğinin Kadın Sağlığına Etkisi” idi ve iklim değişikliğinin kadınlar üzerinde stres ve kaygı düzeylerini arttırdığını, gelecek endişeleri oluşturduğunu ve psikolojilerinin olumsuz etkilendiğine Dr. Duygu Murat Öztürk, vurgu yaptı.

Prof. Dr. Hamdi Temel, ikinci sunumunda iklim değişikliğinin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine odaklandı. Plastik kirliliğinin iklim üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını vurgulayan Temel, iklim değişikliğini önlemek için çözüm önerileri sundu. Temel, her bireyin tükettiklerinden başlayarak kullandığı her şeyin iklimi etkileyebileceğini ve bu nedenle daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Konuşmalar öğrencilerin büyük ilgi ve alakaları ile devam etti.

Program sonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı sunum yapan hocalara teşekkür belgesini takdim ederek program sonlandırıldı.