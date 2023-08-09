Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, kooperatifçilik eğitimine başvuran 197 kişiye eğitim verileceğini söyledi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Arslan, “14 Ocak 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin eğitim alması zorunlu hale geldiğinden dolayı siz değerli üyelerimize yerinde hizmet verebilmek adıma hemen harekete geçerek Odamız ve TOBB ETÜ işbirliğinde 10 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında ilk günü odamız da diğer günler online olarak zoom'dan yapılacaktır. Saygılarımızla” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan