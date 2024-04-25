Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi "İnci Taneleri", Azem karakterinin kızı Nehir'in kimin tarafından oynanacağı merak ediliyordu. Sonunda, Nehir karakterini genç yetenek Sera Kutlubey'in canlandıracağı açıklandı. İnci Taneleri Azem'in kızı Nehir Sera Kutlubey oldu. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte, Sera Kutlubey dizileri ve hayatı...

Azem'in hapisteyken kaybettiği iki çocuğunun arayışını konu alan dizi, oğlu Özgür'ü (Cihan) bulma çabalarını izleyicilerle buluşturuyor. Özgür'ü başarılı bir şekilde canlandıran oyuncu Kubilay Aka olurken, Nehir'in kim tarafından oynanacağı merak konusu haline gelmişti. Peki, İnci Taneleri Azem'in kızı Nehir kim? Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

Sera Kutlubey, Azem'in kızı Nehir karakterini canlandırarak diziye renk katacak. Kutlubey'in yetenek dolu oyunculuğu ve karakterin derinliklerine ulaşma becerisi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğan Sera Kutlubey, eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında "Kehribar" dizisi ile adım atan Kutlubey, ardından "Babam ve Ailesi" dizisinde rol aldı. 2017 yılında "İsimsizler" dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında "Zalim İstanbul" dizisinde "Cemre Yılmaz" karakteriyle tanındı.

2022-2023 yılları arasında yayımlanan "İyilik" dizisinde "Damla" karakterini canlandıran Kutlubey, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıkan ilk romanı "Plüton'un Düş'üşü" ile edebiyat dünyasına adım attı.

SERA KUTLUBEY'İN ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER

İyilik / Damla / 2022

Hercai / Azra / 2020

Zalim İstanbul / Cemre / 2019

İsimsizler / Seher / 2017

Babam ve Ailesi / Hasret / 2016

Kehribar / Genç Leyla / 2016

SERA KUTLUBEY'İN ALDIĞI BAZI ÖDÜLLER

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü / 2020

Gelişim Üniversitesi / Yılın Gelecek Vadeden Yeteneği / 2017

İBB Şehir Tiyatroları / Jüri Özel Ödülü / 2014