Uşaklı Höyük’te gerçekleştirilen kazılar sırasında 2018 yılında bulunan bu 3500 yıllık mozaik taban, Hititlerin fırtına tanrısı Teşub’a adanmış bir tapınağın avlusunda gün yüzüne çıkarıldı.

Yozgat’taki Uşaklı Höyük’teki kazılar, MÖ 15. yüzyıla ait bir Hitit tapınağının izlerini taşıyan kalıntıları ortaya çıkardı. Renkli mozaik taban, antik dönem mozaik sanatının kökenleri açısından önemli bir role sahip olarak değerlendiriliyor.

Uşaklı Höyük'teki bu mozaiğin, Kerkenes Dağı'nın karşısında bulunan bir keşif olduğu belirtiliyor. Toplamda 3147 adet düzensiz şekilli taştan oluşan mozaik, şimdiye kadar ortaya çıkarılan kısmıyla yaklaşık olarak 3 x 7 metrelik bir alanı kaplıyor. Taşlar, geometrik desenler oluşturacak şekilde, düzgün bir şekilde ve birbirlerine tam olarak temas etmeden döşenmiş durumda.

Bu 3500 yıllık mozaik döşeme taşlarının keşfi, Tunç Çağı Hititlerinin günlük yaşamlarına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Ayrıca, Akdeniz mozaiklerinin kökenlerine ışık tutarak, antik çağın sanat ve kültürü hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.