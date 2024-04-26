Ülke genelinde trafik şube ekipleri trafikte yaşanan olumsuz durumları ortadan kaldırmak için denetimler yapmaya başladı. Detaylar haberimizde:

Ülke genelinde trafik şube ekipleri trafikte yaşanan olumsuz durumları ortadan kaldırmak için denetimler yapmaya başladı. Yapılan denetimlerde ortaya çıkan olumsuz durumlardan bir tanesi ise araçlara takılan ve görüş mesafesini daraltan cam filmi uygulamasına ceza kesiliyor.

Trafik şubesi ekipleri görüş mesafesini daraltması nedeni ile araç ön camlarına takılan filmler için sıkı denetimlere başladı. Yasak olduğu halde araçlarında cam film kullanan sürücülere ise para cezası veriliyor.

Trafik polisleri cam film tespit ettikleri araçları durdurarak para cezası kestikleri gibi bu filmleri tek tek araçlardan sökmeye başladı.

2024 trafik cezaları listesine göre araçlarına abartılı egzoz taktıran ya da cam filmi kullanan sürücülere 1507 TL para cezası kesiliyor. Yeni yasa düzenlemesi ile sürücülere araçlarında sadece R43 cam filmi kullanmalarına izin veriliyor.

Ülke genelinde ekipler durdukları araçlarda ehliyet ve ruhsat kontrolü dışında trafiğe uygun olmayan aksesuar ve aydınlatma gibi gereçleri de inceliyor. Araçlarda abart egzoz ve havalı korna gibi yasaklı eklemeler yapan araç sürücülerine de cam film kullananlara yapıldığı gibi para cezası kesiliyor.