YÖRE YÖRE NİNNİLER

Ninniler, anne ile çocuk arasında oluşan bu duygusal bağın sözle, sesle vücut bulmuş halidir. Başka hiç bir edebî türde rastlayamayacağımız doğallık ve içtenlik, ninnilerin olmazsa olmazıdır.

Bu yönüyle ninniler her ne kadar ülkeye, yöreye göre bazı farklılıklar gösterse de evrensel bir dilin ürünüdür. Ninniler yalnızca bebekler, çocuklar için değil anneler için de teskin edici, huzur verici bir mahiyet taşır.

Ninni dinleyen bebek kadar ninni söyleyen kişi de hayatın telaşından uzaklaşır, hayal ve huzurla örülü bir ümit ülkesinin eşiğine varır.

Farkında olmasak da modern zamanlar insana, kültüre dair değerleri hızla eritiyor.

Ninniler de gerek toplumumuzda gerek dünyada hızla özünden uzaklaşan ve kaybolan değerler arasında. Artık anneler ninni ile avutmuyor, uyutmuyor bebeklerini. Bebekler artık ninni ile uykuya dalmıyor. Anneyle çocuk arasında his aktarımı sağlayan bu eşsiz ve doğal türün hayatımızdan uzaklaşması, sağlıklı nesiller ve yarınlar adına büyük bir risk oluşturuyor.

Hazırladığım bu çalışma hem çocuğuna söyleyecek ninni bulamayan anneler için bir başucu kitabı hem de sözlü, kültürel mirasımızın kayıt altına alınmasına küçücük bir katkı niteliğinde katkıda bulunabilmişsek ne mutlu bize huzurlu okumalar diliyoruz.

OYUN GEZEGENİ

Günümüzde manevi değerlerin neredeyse yok olma noktasına geldiği internet dünyasında, çocukların duygusal gelişiminde sevgi ve saygıyı ön planda tutan kitabımızda çocuk oyunlarıyla, sevgiyi, hoş görüyü ve paylaşımı, pozitif iletişimi bulacaksınız Çocuklarına, çocukluğunu kazandırmak hayata dolu dolu bakmayı yaşatmak isteyen her ebeveyn bu kitabı ele aldığı zaman kendi çocukluğuna muhabbet dolu bir yolculuk yapacaktır.

Oyun, çocuğun bedeni ve ruhi gelişmesi için gereklidir. Oyun çocuk için en önemli 'iş', oyuncakları da en önemli arkadaşlarıdır. Oyun, çocuğa kimsenin öğretmediği güzellikleri öğretir.

Çocuğa ait oyun alanında kendi dünyasını kurar. Onları Biz ebeveyinler olarak kültürümüzde ki oyunları oynamayı teşvik etmeliyiz Çocuk, oyun ile öğrenme yollarını keşfeder. Çocuğun zihinsel, konuşma, bir iş ortaya çıkartma yeteneklerini oyun ile geliştirir. Çocuk oyun ile topluma karışmayı, ilişki kurmayı, yardımlaşmayı duygusunu kazanır.

İnsanları,hayvanları,tabiatı, Güzel şeyleri sevme duygusu geliştirir. Kendini güvenli hisseder ve sorumluluklarını öğrenir. Sevinç huzur ve mutluluk yolu olan oyunlarla yeni tecrübeler kazanır.

MELİSİN MİSAFİRİ ALYA

Annesinin yanına giderek anneciğim yarım saat ne kadar oluyor diye sordu? Annesi bir saatin yarısı. Yani bir saat 60 dakika. Yarın saat ise 30 dakika dedi. Ve bu konuyu tekrar gözden geçirelim. Olur mu, misafirimizi karşıladıktan sonra dedi. Dedesinin yaşadığı köyü annesi ile ziyarete giden melis orada Alya ile tanışarak harıka oyunlar oynayarak muhteşem zaman giçirip bol bol resim yapar Alya ile Namaz önemi ve değerlerizin üzerine tartışarak güzel bir tatil geçirmektedirler. Bu kitapta Annesinin limon ağacına sevgi ile bakan melis naruz, gibi farklı çiçekler hakkında da siz değerli okurlarına doğayı baharı topragın verimliliğini avuç içlerine sunmakta huzur içerisinde okumanızı ümid ediyoruz …