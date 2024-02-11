4X Gazi Dayı Dört Dayı Romanı İkinci Baskısına girdi, Değerli Mustafa Bora Yılmaz Beyi Tebrik eder

başarılarının devamını dileriz. Cağaloğlu YAYINCILIK farkı ile siz değerli okuyucularına sunulmuştur…

‘’4 X GAZİ DAYI DÖRT DAYI’’

Her bir karakter için ayrı bir alem tasvir edildi.

Dayı, babalığın, dayılığın ve hatta anneliğin hakkını verdi…

Merhamet ve muhabbeti onda gördük.

Aksakal, dirayet, aşk, askerlik, ve ölümün dersini verdi.

Balta, iman, şahadet ve arkadaşlığın kitabını yazdı.

Tepe, cömertliğin, sadakatin ve dostluğun numunelerini gösterdi bize.

Burak… yetim bir yavru, müthiş bir zeka, küçük bedende büyük bir yürek.

Serpil, kahraman bir anne.

Ve diğer tüm karakterlerin kattığı renkler ile, bazen eğlenceli, bazen heyecanlı bazen de hüzünlü bir

hikaye.

Bir hikayede bu kadar çok temayı, sinema tadında, çok renkli bir anlatımla sunan Mustafa Bora’ın

kalemine sağlık.

Ortak acılar, ortak sevinçler ve ortak amaçlardır bizi bir arada tutan. Aynı karında doğmuş olmak değil,

aynı amaç uğruna çarpan kalplere sahip olmaktır bizi kardeş yapan.

Bu kitapta, sıkıntıları birlikte göğüs gererek azaltan ve sevinçleri paylaşarak çoğaltan dört kader

arkadaşı askerin hayat hikâyesine şahitlik edeceksiniz.

Sayfalarda yol aldıkça, kardeşinin canını kendi canından aziz bilenleri tanıyacak ve gerçek dostluğun

sırrına vâkıf olacaksınız.

Dört asker, dört gazi, dört dayı, dört koca yürek...

4 X, destansı hayatların öyküsü...

Muhabbetli, Huzurlu okumalar temennisiyle…