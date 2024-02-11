Kanat açmayınca uçar mı kuşlar

Hakkın varlığına gülmemek gerek

Hiç gıda olur mu rızasız aşlar

Kul hakkı yiyerek ölmemek gerek

Günaha götürür gıybet kelamı

Münafık olanlar vermez selamı

Kabilce hırslanıp bulma belanı

Gücüne güvenip selmemek gerek

İyi arkadaşa sen deme kötü

Kötünün bellidir yüreği katı

Peşine düşecek ölümün atı

Lüzumsuz hallerde yelmemek gerek

Çile çekmeyenler bulamaz sefa

Tersine çalışır beyinsiz kafa

Riyakâr kullardan olur mu vefa

Gösteriş namazı kılmamak gerek

Sayılıdır yazmış Mevla’m nefesi

Kemikle deridir canın kafesi

Büyük mahkeme var olursan asi

Mahşere günahla gelmemek gerek

Âşık İdris sözde var mıdır hata

Hiç heves etmedim denizde yata

Gün gelir binersin ayaksız ata

Cehennem narına dalmamak gerek