Kanat açmayınca uçar mı kuşlar
Hakkın varlığına gülmemek gerek
Hiç gıda olur mu rızasız aşlar
Kul hakkı yiyerek ölmemek gerek
Günaha götürür gıybet kelamı
Münafık olanlar vermez selamı
Kabilce hırslanıp bulma belanı
Gücüne güvenip selmemek gerek
İyi arkadaşa sen deme kötü
Kötünün bellidir yüreği katı
Peşine düşecek ölümün atı
Lüzumsuz hallerde yelmemek gerek
Çile çekmeyenler bulamaz sefa
Tersine çalışır beyinsiz kafa
Riyakâr kullardan olur mu vefa
Gösteriş namazı kılmamak gerek
Sayılıdır yazmış Mevla’m nefesi
Kemikle deridir canın kafesi
Büyük mahkeme var olursan asi
Mahşere günahla gelmemek gerek
Âşık İdris sözde var mıdır hata
Hiç heves etmedim denizde yata
Gün gelir binersin ayaksız ata
Cehennem narına dalmamak gerek