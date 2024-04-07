Hiçbir toplum bu kadar son yüzyılda böyle sınava tabi tutulmamıştır.

Allah dilediği vakit Gazze'yi bir cennet bahçesine çevire bilir. Fakat Gazze eşliğinde tüm insanlık tüm Dünya'ya verilmiş ve getirmiş bir sınav imtihan gibi.

Bununla birlikte tüm insanların girdiği bir sınav nasıl çıkılır ve kimler bu sınavdan çıkacak bunu fark edeceğiz eğer imtihanı bizlerde geçe bilirsek.

Öncelikle tüm İslam âlemi liderleriyle görülüyor ki? Bu imtihan geçemedi ve biraz şuurlu düşünen insan bunun farkına varacaktır.

İslam ülkelerini yöneten liderlerin aslında ayan beyan ortada olduğunu düşünen gören insanın

görmemesi mümkün değildir.

Artık meydanda ve milletler insanlar kurumlar neredeyse tamamen bu tabi tutulduğu sınavın farkına varmalı! Acil olarak çözüm sürecini en hızlı şekilde uygulamalıdır.

Elbette kolay olacağını düşünmüyoruz fakat bunun bu kadar zor olduğu kanaatine da vardığınızı sanmayın çünkü orada katledilen bebekleri anneleri insanları göz göre göre ölüme terk ederek sizlerde doğru ve gerçek anlamda dünyada huzur sükûnet içinde olmayacaksınız?

Çünkü bu alemi yaratan Yüce Allah bu yapılan zulmün hesabımını mutlaka soracaktır.

Bu süreçte Ümmeti Muhammed layıkıyla inanan insanlar olarak geçecektir.

İnanıyoruz ki!

Gazze dünya da ki eşi benzeri bulunmayan bir sınavı geçmiş insanlığın kurtuluşu olmuştur.

Görülüyor ki oradaki insanlık insanlığa ciddi ölçüde bir ders vermiş ve gerçek imanın şartları ne olursa olsun asla ve katı olarak yaşanmasını gücünü kudretini ve sabrın ölçüsünü teslimiyetin büyüklüğünü insanlara anlatmışlardır.

Gazze iyileşti

Gazze havzayı Mükerrem’e yükseldi

Peki geride kalan insanlık!

Bugün göre bildiklerimizi baza alırsak bir kesim insanlığın dirilişine şahit oluyoruz, ve yine görebildiklerimizi konuşacak olursak bir kesim de uçurumun kenarında duruyor ve bu vahşeti normal karşılıyor bunu insan olarak kavramak ve anlamak mümkün değildir.