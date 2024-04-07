Bu mal mülk yalandır yar olmaz bize
Bulanlar ölüm var unutmasınlar
Bizden sonra gelen yerlerimize
Gelenler ölüm var unutmasınlar
En büyük sermaye iman ve hayâ
İhlassız ameller tutar mı maya
Benim gibi gafil olup dünyaya
Dalanlar ölüm var unutmasınlar
Her kulda olmalı Allah korkusu
Düşmesin tuzağa kurulmuş pusu
Şeytani yolların yılmaz yolcusu
Olanlar ölüm var unutmasınlar
Kimler geldi geçti kimler gelecek
Giden gelmeyecek gelen gidecek
Hayat bir yalandır ölümse gerçek
Bilenler ölüm var unutmasınlar
Gününü gün edip gafil gezenler
Kırıp gönülleri dostu üzenler
Varlığa güvenip yoksul ezenler
Gülenler ölüm var unutmasınlar
Ayırmayın kölesini şahını
Herkes çekecektir öz günahını
Hiç kimse almasın mazlum ahını
Alanlar ölüm var unutmasınlar
İdrisim inanır hakkı söyleriz
Üç günlük dünyada gönül eyleriz
Son nefeste dua etsek neyleriz
Kalanlar ölüm var unutmasınlar