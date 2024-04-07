Bu mal mülk yalandır yar olmaz bize

Bulanlar ölüm var unutmasınlar

Bizden sonra gelen yerlerimize

Gelenler ölüm var unutmasınlar

En büyük sermaye iman ve hayâ

İhlassız ameller tutar mı maya

Benim gibi gafil olup dünyaya

Dalanlar ölüm var unutmasınlar

Her kulda olmalı Allah korkusu

Düşmesin tuzağa kurulmuş pusu

Şeytani yolların yılmaz yolcusu

Olanlar ölüm var unutmasınlar

Kimler geldi geçti kimler gelecek

Giden gelmeyecek gelen gidecek

Hayat bir yalandır ölümse gerçek

Bilenler ölüm var unutmasınlar

Gününü gün edip gafil gezenler

Kırıp gönülleri dostu üzenler

Varlığa güvenip yoksul ezenler

Gülenler ölüm var unutmasınlar

Ayırmayın kölesini şahını

Herkes çekecektir öz günahını

Hiç kimse almasın mazlum ahını

Alanlar ölüm var unutmasınlar

İdrisim inanır hakkı söyleriz

Üç günlük dünyada gönül eyleriz

Son nefeste dua etsek neyleriz

Kalanlar ölüm var unutmasınlar