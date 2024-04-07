Bu mal mülk yalandır yar olmaz bize
Bulanlar ölüm var unutmasınlar
Bizden sonra gelen yerlerimize
Gelenler ölüm var unutmasınlar

En büyük sermaye iman ve hayâ
İhlassız ameller tutar mı maya
Benim gibi gafil olup dünyaya
Dalanlar ölüm var unutmasınlar

Her kulda olmalı Allah korkusu
Düşmesin tuzağa kurulmuş pusu
Şeytani yolların yılmaz yolcusu
Olanlar ölüm var unutmasınlar

Kimler geldi geçti kimler gelecek
Giden gelmeyecek gelen gidecek 
Hayat bir yalandır ölümse gerçek
Bilenler ölüm var unutmasınlar

Gününü gün edip gafil gezenler
Kırıp gönülleri dostu üzenler
Varlığa güvenip yoksul ezenler
Gülenler ölüm var unutmasınlar

Ayırmayın kölesini şahını 
Herkes çekecektir öz günahını
Hiç kimse almasın mazlum ahını
Alanlar ölüm var unutmasınlar

İdrisim inanır hakkı söyleriz 
Üç günlük dünyada gönül eyleriz
Son nefeste dua etsek neyleriz
Kalanlar ölüm var unutmasınlar