Seher doğan 7. Eseri Olan Sabrın Öteki Ülkesi Cağaloğlu Yayınevi Tarafından Okuyucularına Sunuldu. Eser Roman Niteliğinde Olup Günümüz Sorunlarını Ele Almakta, Savaş ve Savaş Mağdurları Olan Kadın, Çocuk, Konu Almakta.

Savaşları insanlığın kaderi olmaktan çıkarmak için ne yapmalı bilmiyorum. Belki avazımız çıktığı kadar bağırmalı, sesimizi duyurmalı. Artık emperyalistlerin güç oyununda olmak istemediğimizi üstüne basa basa haykırmalıyız.

SICAK EKMEK KOKUSU

Gerçekten de uyuya kalmıştım. Güneş çoktan her yeri kaplamıştı.

“Bütün evi bir ekmek kokusu mu sarmıştı, yoksa açlıktan böyle mi hissediyorum?’’ diye yatağımdan doğruldum. Sehpanın üzerinde duran ekmek, beyaz bir tabakta duruyordu.

‘Gerçek mi?’ diye gözlerimi minik parmaklarımla ovuşturdum. Sonra masada duran tabağa doğru yürüdüm, ekmekten çıkan dumanları seyrederken babamın gelmiş olduğu fikrine kapıldım.

Merdivenleri inerken aklımdan geçenlerin önü arkası kesilmiyordu. Bir yandan babamın artık sürekli evde kalacak olmasına seviniyor, diğer yandan okula gidebilme imkânımız tekrar olur mu? Diye düşünüyordum.

Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Öyle sevinçliydim ki ayaklarım birbirine dolaşıyordu. Tam son merdivenin yanına indiğimde; masada annem ve Elali abla vardı. Babamın yerinde ise yeller esiyordu. Yasin ağabeyim hızlı hızlı sıcacık ekmeklerden yiyordu. Sessizce merdivenin son basamağına oturarak elimi yanağıma koydum. Bakışlarıma hüzün hâkimdi.

‘’güneş karanlıktan bir gün hesap soracak

o gün ay da dahil avuçlarıma konacak

bir hayal kuracaksın kirpiklerine dolacak

tam da o gün hayat yanaklarına konacak’’