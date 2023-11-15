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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin ikramiye talebine cevap verdi.

TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik ikramiye talebi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, öğretmenlerin 24 Kasım'da ikramiye alması talebiyle ilgili olarak, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde, öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak böyle bir durum gerçekleşirse, Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız tarafından duyurulacaktır" şeklinde konuştu.

Tekin, öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları içinde yapabilecekleri her şeyi gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.