Düzenlenen toplantıya Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkanı Musa Saydam ve Kulüp Antrenörü Enis Atmaca katıldı.

Sezonun başlaması ile 4 haftayı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Saydam, “5’inci haftamıza başlıyoruz. 2 maçımızda mağlup olduk, 2 maçımızda da galip olduk. İnşallah bir ivme yakaladık böyle devam etmek istiyoruz. Daha öncesinde söylediğimiz gibi yola çıkış amacımız çocuklarımızın elinden tutabilmek sokağın risklerinde koruyabilmekti. Sporla çocuklarımızı rehabilite edebilmek hayata tutturabilmek, kişilik ve kimlik kazandırabilmekti. 2017 yılından itibaren bu işle uğraşıyoruz. Bu konuda en büyük desteği de basın mensuplarımızdan gördük. Yendiğimizde de yendiğimizde de basın mensuplarımız her zaman yanımızda oldu. Bu yolda göstermiş olduğunuz hassasiyet içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“MAÇ KAZANMAKTAN DAHA ÖNEMLİ”

Spor ile gençleri kazanmanın maç kazanmaktan daha önemli olduğuna vurgu yapan Saydam, “Sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan çocukları, şehit ve gazi çocuklarını önceledik. Alan taramalarımızı sık sık yapıyoruz. Yine 2023-2024 sezonunun başında bu işleri yılbaşına kadar tamamlayacağız. Okullarımızdan veya çevreden bu konuda bizden talep olan çocuklarımızla ilgi yetenek taraması yaparak alt yapımızı da güçlendireceğiz. Artık bir marka haline geldiğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Salonlarda seyircilerimizin bize teveccühlerini görerek mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZLERİ CESARETLENDİRDİLER”

Sponsorun takıma büyük katkı sunduğunu ifade eden Saydam, “Sponsorlarımız var onların destekleriyle ayakta kalmaya devam ediyoruz. İlk başta İstanbul Yozgatlılar Federasyonuyla başladığımız sponsor bulma ve sponsor yolculuğumuz devamında Kıta logistics, Varlık Makina, Sorgundan Oğuzhan Arslan İnşaat, Yozgat Vakfı, Hanzade Tatlıları bu noktada bizlere gerçekten büyük katkılar verdiler. Bizleri cesaretlendirdiler. Günümüz şartlarında spor ekonomik olarak desteklenmediği sürece ayakta kalması zor olan bir alan. Bu konuda sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları bu sosyal sorumluluk anlayışlarına da yine bilhassa teşekkür ediyoruz. Yerelden bize valiliğimizin, belediyemizin, özel idaremizin destekleri olduğu sağ olsunlar. Bizler bu yola çıkarken yine cesaretlendirdiler onlara da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜM ÇABAMIZ YOZGAT İÇİN”

Çabalarının Yozgat’a bir şeyler kazandırabilmek olduğunun altını çizen Saydam şu ifadeleri kullandı, “Yozgat’ımızı temsil noktasında bizde elimizden gelen bir şeyler yapabilir miyiz diye çabaladık. Sporda 7 yıldır hentbol olarak adımızı duyurmaya devam ediyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Elimizdeki oyuncularımızla bu kadar götürebiliyoruz. Yine biz kendimizi başarılı görüyoruz. 3 yıldır birinci ligde kalmaya mücadele etmeye devam ediyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZIN MİLLİ TAKIMA GİTMESİNE VESİLE OLACAĞIZ”

Takım oyuncularından milli takıma gidenlerin olduğunu söyleyen Saydam, “Çocuklarımızda milli takıma gidenler oldu. 3 tane oyuncumuz milli oyuncu kimliğine sahip oldu. Bizim bütün yorgunluklarımızı alan 3 tane çocuğumuzun milli olması, onların hayatlarına dokunmak, hayatlarını kurtaracak pozisyonların gerçekleşmesi bizleri mutlu ve memnun ediyor. Yozgat adına, kulüp adına bizleri mutlu ediyor ve bu işten çocuklarımızda ziyadesiyle mutlu ve memnun oluyorlar. İnşallah daha çok sayıda çocuğumuzun milli takıma gitmesine vesile olacağız. Ayrıca hocamızın buradaki çalışmaları ve gayretleri ile milli takımda çalışmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra ki süreçte de seyircilerimizi, oyuncularımızı sevinç ve mutluluklara boğarız. Gayretimiz, gayemiz ve amacımız bu” dedi.

“KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, “Lige istediğimiz gibi hazırlanmadığımız için kötü bir başlangıç yaptık. Geç bir oluşum oldu. Lige 2 tane mağlubiyetle başladık ama şuanda genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine genç ve dinamik bir kadroyla ligde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahada kendi sistemimizle mücadele etmek istiyoruz. Bunu da yavaş yavaş oturtturuyoruz. Dediğimi gibi lige geç başladık, hazırlık sürecimiz çok kısa bir süreç oldu. Ama şuan onu atlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir performans sergileyeceğiz. Önümüzde bir Siirt maçı var, şuan ona hazırlanıyoruz. Bu hafta maçımız yok, milli takım arası var. Şuanda da onu iyi değerlendirip bir sonraki maçımız deplasmanda olan müsabakamız. Siirt müsabakasına çok iyi hazırlanıp oradan da galibiyetle Yozgat’ta dönmeyi hedefliyoruz. Ben bu takımın daha iyi işler başaracağını bu sezonda inanıyorum. Tabi ufak tefek hatalarımız oluyor. Bu da dediğim gibi biraz geç hazırlık sürecine başlamamızdan kaynaklı. Ama şuanda takım istediğimiz seviyede” şeklinde konuştu.

“7 YILDA TAM 13 SPORCU”

7 yılda 13 sporcunun milli takım kampına katıldığını belirten Atmaca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “3 tane sporcumuz milli takıma gitti ama 7 yılda tam 13 sporcumuz milli takım kamplarına gönderdik. Burada devam eden sporcularımız oldu, daha üst seviyeye çıkan oyuncularımız oldu. Tabi ki de oyuncularımıza teklifler geliyor. Ama oyuncularımızla şöyle bir motto ile yola çıkmıştık. Her zaman Yozgat için mücadele edeceğiz. O formanın arkasında Yozgat yazıyorsa biz her türlü fedakarlığı göstereceğiz. Teklifler geliyor ama oyuncularımız ama oyuncularımız her zaman kendi ilinde kendi yetiştiği kulübünde mücadele etmeyi tercih ediyorlar. Bizim temel hedefimiz zaten milli sporcu yetiştirmek. Bunu da büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. 7 yılda 13 sporcunun milli takım kamplarına gitmesi bence başarılı işlerden bir tanesi.”