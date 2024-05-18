Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs, ülkenin bağımsızlık mücadelesi için önemli tarih olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Atatürk’ün Samsun’da verdiği cesur ve güçlü kararlar ile vatan topraklarımızın kurtuluşu için attığı sağlam ve sarsılmaz adımlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini ve geleceğini oluşturmaktadır” dedi.

Rektörü Prof. Dr. Yaşar mesajında: “Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olan 19 Mayıs’ı gerçek sahiplerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek onlara olan güvenini de ifade etmiştir. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki kendisine güvenilen, zorluklar karşısında pes etmeyen, hedeflerine sağlam ve güçlü adımlar ile ilerleyen gençlerimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. Bizim de geleceğimizin güvencesi ve Cumhuriyetin değerlerinin emanetçisi olan gençlerimize inancımız tamdır. Atatürk’ten bize kalan bu güzel fikir ve inanç mirası ile kendilerine olan güvenimi bir kez daha belirtir, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.