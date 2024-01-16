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AK Parti, 9 askerimizin şehit olduğu acı olayın ardından ertelediği aday tanıtım toplantısının yeni tarihini duyurdu. Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehir adayını tanıtacak. Yapılacak olan etkinlik 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

AK Parti’de Ankara adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.

AK Parti'nin 14 Ocak'ta düzenlemeyi planladığı ancak Pençe Kilit bölgesindeki 9 askerimizin şehit olması sebebiyle ertelenen aday tanıtım toplantısında, Ankara adayının yanı sıra Yozgat adayı da açıklanacak. Toplantının yeni tarihi ve saati olarak 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00 belirlendi.

48 İLİN ADAYI AÇIKLANACAK

Toplantıda, 48 ilin AK Parti adayları da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu iller şunlar: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.