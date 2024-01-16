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Yozgat’ta son bir ayda hastanelerin acil servislerine viral üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısı arttı. Kış mevsimiyle birlikte halsizlik, hapşırık, öksürük, burun akıntısı gibi belirtileri yaşayan vatandaşlar acil servislerin yolunu tuttu. Uzmanlar ise bu dönemde vatandaşların vücut direncini güçlendirmelerini isteyerek, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini bir davranış biçimi haline getirmeleri konusunda vatandaşları uyardı.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN”

Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servisine son bir ayda viral üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle çok sayıda hastanın başvuruda bulunduğunu açıklayan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, “Şu an itibarıyla hastalığın viral bir salgın olduğu ortada. Daha çok öksürük, baş-kas ağrısı, geniz akıntısı ve daha sonraki aşamalarında zatürre ve belirtileri dediğimiz balgam ve ateş gibi şikayetlerle acil servislere başvurular olmaktadır. Son 2 hafta içerisinde bu şikayetler daha da arttı. Özellikle zatürreye dönen viral üst solunum yolları daha da arttı. Bütün hastalarımızın öncelikle kendi bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Bol bol su içip, meyve ve sebze tüketimini artırmaları gerekiyor. Çünkü bağışıklık sistemi güçlendikçe viral hastalıklardan zatürreye geçiş riskini düşürüp hem de hastalığı rahat bir şekilde atlatmalarını sağlamaktadır” dedi.

“BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ”

Viral üst solunum yolu rahatsızlığı olanların doktor tavsiyesi dışında antibiyotik kullanmaması gerektiğini de söyleyen Kozan, “Acil servise başvuran hastalarımıza antiviral dediğimiz virüslere etkili ilaçlar yazmaktayız. Bu ilaçlar hastalığın daha hafif seyretmesini sağlamakta ve hastalığın tedavi sürecinde etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra zatürreye geçiş oranını da azaltmaktadır. Bütün hastalarımıza istirahat öneriyorum ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmelerini istiyorum. Halk arasında bilinçsiz antibiyotik kullanımı çok fazla ancak bu antibiyotikler virüsler üzerinde etkili değildir. Doktorlara danışmadan hiçbir şekilde antibiyotik kullanılmaması gerekiyor. Doktora muayene olup bu salgında antiviraller önerilmekte ve kesinlikle antibiyotiği hekimimize danışmadan kullanmamak gerekir” şeklinde konuştu.

“BU DÖNEMDE MASKE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN”

Salgın döneminde maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlatan Kozan, “Mevsim geçişleri hastalığı çok etkilemekte ve soğuk havaların kendini hissettirmesi bağışıklık sistemi zayıf olan, yoğun tempoda çalışan insanları etkilemekte. Salgının virüs olmasından dolayı hızlı bir şekilde bulaşmaktadır. Çünkü salgın solunum yoluyla bulaş olmakta ve hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Bu dönemde maske kullanılması gerekir. Özellikle toplu yerlerde maske kullanmak hastalığın seyri açısından çok daha faydalı olacaktır” ifadelerine yer verdi.