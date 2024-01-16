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Yozgat’ta 2024 yılında yapılacak olan toplantı, gösteri ve yürüyüşler için belirlenen alanlar, duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklama, “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 6. maddesi ve kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, 2024 yılı için ilimiz merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı meydan ve yerler ile afiş ve pankart asılabilecek yerler, Valilik Makamının 11 Ocak 2024 tarihli ve 36406 sayılı olurları ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI

Toplanma alanı, YİMPAŞ AVM önü (Sürmeli Kavşağı), yürüyüş güzergahı, Yimpaş AVM önü Sürmeli Kavşağından başlayıp, Lise Caddesi üzerinden Saat Kulesine kadar olan güzergâh. Miting alanı Cumhuriyet Meydanı. Dağılma yeri, miting alanı aynı zamanda dağılma yeridir.

ALTERNATİF TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI

Toplanma alanı Kent Park kavşağı (trafik lambalarının bulunduğu alan),Yürüyüş güzergahı Kent Park kavşağından fuar alanı önüne kadar olan kısım (Fuar Caddesi). Miting alanı Kent Park mevkii Fuar Alanı önü, Dağılma yeri miting alanı aynı zamanda dağılma yeridir.

AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan ücretli/ücretsiz billboard ve raketlerin uygun olduğu, pankartlar için ise Belediye Başkanlığının şehrimizde uygun göreceği yerler olarak belirlenmiştir.”