Türkiye’nin dört bir yanından milletvekili adayı olan Yozgatlı isimler yeni dönemde, meclisteki yerlerini alacak.

TBMM’DE GÖREV ALACAKLAR

Yapılan milletvekilliği seçimlerinde aslen Yozgatlı olan milletvekilleri Yozgat ve Yozgat dışındaki illerden seçilerek TBMM’de yer alacaklar.

TBMM’ye Yozgat’tan seçilen ve aslen Yozgatlı olan isimler şu şekilde; Yozgat Milletvekilleri AK Parti Abdulkadir Akgül, AK Parti Süleyman Şahan, İYİ Parti Lütfullah Kayalar ve MHP İbrahim Ethem Sedef.

İstanbul’dan seçilen Yozgatlı isimler, MHP Milletvekili Feti Yıldız ve AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları olarak açıklandı.

Ankara’dan milletvekili adaylıklarını koyan ve milletvekili olarak seçilen isimler, AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, MHP Milletvekili Sadir Durmaz olarak duyuruldu.

Şanlıurfa ilinden aday olan ve AK Parti Milletvekili olarak seçilen önemli isim ise Bekir Bozdağ olarak belirlendi.

Aslen Yozgatlı olan ve milletvekili olarak seçilen diğer isimler ise şu şekilde; MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan. Melike Aslı Arslan