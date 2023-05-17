Çamlık Kahvaltı Salonu’nda yapılan basın toplantısında, seçim değerlendirmesinde bulunularak Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri kapsamında izlenecek yollar konuşuldu. Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için yapılacak çalışmaları belirlemek adına istişarelerde bulunuldu.

Düzenlenen basın toplantısına AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Cumhur İttifakı İl Başkanları ve Merkez İlçe Başkanları katıldı.

“AMACIMIZ YOZGAT’I BİRİNCİLİĞE TAŞIMAK”

Toplantıda açıklamada bulunan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de ilk dördüncü sıraya yükseltmeyi başardıklarını söyledi. İl Başkanı Başer, “Yozgat’ımızın güzel Çamlık havasında birlikte olalım istedik. Cumhur İttifakı olarak Yozgat’ımızı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de ilk dördüncü sıraya yükseltmeyi başardık. Öncelikle ittifakta bulunan tüm il ve ilçe başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah yeni bir süreç başladı. Hem milletvekillerimiz ile hem il başkanlarımızla önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceğiz onu planlamak için toplandık. Bizim amacımız Türkiye’de inşallah Yozgat’ı birinciliğe taşımaktır. Ben bundan ümitliyim çünkü Yozgatlı her şeyin en iyisine layıktır” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’IMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Muhalefete verilen oyların fazla olduğunu düşündüğünü kaydeden AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, dini açıdan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrasında Yozgat’ta bulunan bazı kesimlerin Millet İttifakı tarafına oy vermeye zorladığını bildirdi.

Yozgat’ta muhalefet durumuna düşmenin, tüm yatırımlarının yarı da kalması demek olduğunu vurgulayan Milletvekili Akgül, şu şekilde konuştu; “Bir seçimi geride bıraktık. Gönül isterdi ki bu ortamda Türkiye’nin dışardan kumanda edilmemesi, ülkemizin bölünmemesi, ülkemizin dimdik ayakta kalabilmesi için Cumhurbaşkanlığı seçiminin bütün ülke vatandaşlarınca idrak edilmesini temenni ederdik. Ancak yüzde 45 bile muhalefete verilen oyların fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seçim daha iyi iş yaparım, ülkeyi daha iyi kalkındırırım seçimi olmadı. Maalesef bu seçime müdahale oldu. Hem içerden hem dışarıdan Türkiye’nin güçsüz kalması için uğraşan mihraplarla yarıştık. Yozgat’ta da elbette ki bugüne kadar tarihinde vatanını, milletini sevenlerin bulunduğu şehrimizde gereğini Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize olan bağlılığımızı gösterdik. İnşallah bu seçimde daha fazlasını göstereceğiz. Ancak maalesef dediğimiz gibi işin içine başka ideolojiler katıldı. Dini açıdan Kılıçdaroğlu’nun açıklaması Yozgat’ta bulunan bazı kesimleri o tarafa oy vermeye zorladı. Özellikle terör örgütü mensuplarının kinleri hükümetten ve devletten intikam alma arzuları elbette tam anlamıyla istediğimiz sonuç yüzde 72-73 olsa da daha yüksek olmasını dilerdik. Şimdi yine bu vatan sevdalıları özellikle bu işe gönül veren partililerimiz, Cumhur ittifakımız bu seçimde de inşallah ayın 28’ine kadar kendi milletvekili seçimden daha çok ülkemizin istikrarı için gece gündüz çalışacaklarından eminim. Biz öyle yapacağız. Tabi Yozgat’ımız içinde çok önemli. Yozgat’ımızda muhalefet durumuna düşmek demek Yozgat’ın tüm yatırımlarının yarı da kalması demek. Mecliste çoğunluk bir taraftadır. Cumhur ittifakındadır. Eğer aksi bir sonuç olsa ülke kaosa girecek, tüm yatırımlar yarım kalacak ve bizim vaat ettiğimiz Yozgatlımıza yapacağımız işler kaosa denk gelecek ve yarıda kalacaktır. Onun içinde bu seçimin Cumhurbaşkanımız tarafından kazanılması hem ülkemiz için hem Yozgat’ımız için çok önemlidir. Biz şu an da sadece ve sadece ülkeyi düşünenler, vatanımızı düşünenler bir aradayız ve bunu içinde gece gündüz çalışacağız. Yozgat’ımıza yakışır bir şekilde seçim geçireceğiz. İnşallah başarılı olacağız çünkü Yozgat cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk dördün içine girdi. Bu dördüncülüğü çok az oyla birinciliğe taşıyabiliriz. Bu Yozgat’ımıza ayrı bir avantaj getirecektir. Aynı şekilde üç milletvekilimiz de mecliste daha güçlü bir şekilde Yozgat’a istediğimiz hizmetleri alabilme açısından faydalı olacaktır. Halkımızın bunun bilince olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Bu güne kadar her partimizden arkadaşlarımız, teşkilatlarımız gece gündüz çalıştı ve iyi bir sonuç elde ettik. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. 28’ine kadar da aynı duygu ve düşüncelerle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız video konferans yöntemiyle nasıl çalışacağımızı, ne yapacağımızı tüm teşkilatlara duyuracak.”

“ŞÜPHESİ OLMASIN”

Gençliğini ve enerjisini Yozgat ve Türkiye için kullanacağını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli seçiminde Cumhur İttifakı olarak hamdolsun Türkiye’den, Yozgat’tan güçlü bir şekilde destek verdik. Önümüzdeki süreçte 28 Mayısta Rabbim nasip ederse hedefimiz daha yüksek oy oranıyla Yozgat’ın adını tüm Türkiye’de birinci sırada göstermek olacak. Bu aşkla, samimiyetle, gayretle Cumhur İttifakı olarak Yozgat’tan sesimizi duyurduk. Bu sefer daha yüksek daha güçlü duyurmak istiyoruz. Parlamento olarak gayet güçlüyüz. Bu gücümüzle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı oraya yakışır bir oy oranıyla 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak tekrardan seçtiğimizde artık Türkiye’nin önünün açık olduğundan daha büyük hizmetler yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler 28 Mayıstan sonra ülkemize ve Yozgat’ımıza hizmet etmek için daha çok gayret edeceğiz, daha çok çaba sarf edeceğiz. Gençliğimizi ve enerjimizi Yozgat için, ülkemiz için kullanacağız. 28 Mayısta yapacağımız seçimlerin Yozgat’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR SES VERMEMİZ GEREKİYOR”

Yozgat’ta hiçbir kaza ve bela olmadan, kırmadan ve dökmeden güzel bir seçim geçirdiklerini vurgulayarak açıklama yapan Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “İnşallah ülkemize, milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı olur bu seçim. İkinci turda da cumhurbaşkanlığı seçimini adayımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile birlikte zaferle kazanarak daha iyi olacak. Neredeyse milletvekili seçildiğimize dahi sevinemedik çünkü ülke 14 gün süreyle zaman kaybetmiş olacak. Cumhur İttifakının yapacağı çok iş var. Daha çok Türkiye düşmanlarının karşısında duracağı, birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceği çalışmalar var. Onun için bir dönem daha Cumhur İttifakının ülke yönetiminin başında olması ülkemiz ve milletimizi için kaçınılmaz. Yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Yozgat’tan güçlü çıktık ama daha da güçlü çıkmamız gerekiyor. Yozgat’tan büyük bir ses vermemiz gerekiyor. Tüm ülke düşmanları, Türk ve Türkiye düşmanları adeta kaybetmemizi arzuluyorlardı ama Cumhur İttifakının Türkiye genelinde de zaferiyle sonuçlanan bu seçim inşallah onlarında uykusunu kaçırdı. Muhalefet de kendi derdine yanıyor. Onlara yeni yapılacak seçimde terör örgütleriyle, PKK’sıyla, HDP’siyle bir araya gelmek ne demek onu da göstereceğiz” dedi. Melike Aslı Arslan/ Alpaslan Demir