Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Savcı Emre Çakıroğlu ve Kurum Müdürü Kamil Demir’in katılımları ile sosyal market açılışı gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Sosyal market için Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile LCW ‘den karışık renklerde yetişkin kadın üst ve alt kıyafetler, kadın ve çocuk pijama takımları, çocuk, kadın ve erkek kışlık montlar, çocuk botları, yetişkin erkek botları, çocuk çorapları, okul çantaları ve Yozgat Kızılay Başkanlığından konserve olarak kuşbaşı ve kıyma temini gerçekleştirilmiştir. Açılıştan sonra ihtiyaç sahibi yükümlülere imkanlar dahilinde yardımlar yapılmaya başlanılacaktır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir