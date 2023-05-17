Gençlik liderleri ve gönüllü gençler eşliğinde il merkezindeki bütün mahalleleri gezen gezici sinema aracı mahallelerdeki çocuklara hem kurtuluş mücadelesi görsel olarak anlatılıyor hem de çocuklar ile çeşitli etkinlikler düzenlenerek unutulmaz anlar yaşamalarına vesile olunuyor. Nasrettin Hoca ve Palyaço kıyafetleri giyen gönüllü gençler mahallelerdeki çocukların hoş vakit geçirmelerini sağlarken, gençlik liderleri ve gönüllü gençler de hem Gençlik Merkezi faaliyetlerini anlatıp Gençlik Merkezine davet ediyorlar, hem de bayram coşkusunu mahallelere taşıyorlar.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, ‘’19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bayram coşkusunu mahallelere taşıyoruz. Gençlik Liderlerimiz, Gönüllü Gençlerimizle Valiliğimizin görüntü ve ses sistemi eşliğinde mahalle mahalle dolaşıyor çocuklarımızla unutulmaz anlar yaşıyoruz’’ dedi. Haber Merkezi