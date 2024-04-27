Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er, Kur'an Sarıkaya'da düzenlenen kursları ziyaret etti. Kuran kursundaki kadın kursiyerleri bilgilendirdi...

Sosyolog Er, kadın kursiyerleri Mahremiyet Eğitimi başlığı altında Mahremiyet nedir? Çocuk gelişim dönemlerine göre mahremiyet eğitimi nasıl verilir? Dijital mahremiyet nedir? Çocukları ihmal ve istismardan nasıl koruruz? konularında bilgilendirdi.

Merve Er, ihtiyaç odaklı olarak düzenlenen Kur'an kurslarına katılan kadın kursiyerlere mahremiyet eğitimi konusunda bilgi verdi. Konuşmasında, mahremiyetin tanımını yaparak, çocuk gelişim dönemlerine göre mahremiyet eğitiminin önemini vurguladı ve dijital mahremiyetin önemine dikkat çekti. Ayrıca, çocukları ihmal ve istismardan koruma konusunda pratik bilgiler paylaştı.

Kursiyer kadınlar, bu tür eğitim faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasını talep ettiler.