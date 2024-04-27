Yozgat İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Ahmet Efendi Yurdu'nda özel bir sohbet programı düzenledi.
Program, üniversite öğrencilerine yönelikti ve b blok yurt mescidinde kılınan yatsı namazının ardından gerçekleşti.
İl Vaizi Muhammed Aslan, gençlerle yapılan sohbet esnasında gündeme dair soruları cevapladı. Din görevlileri, katılımcılara çay ikramının yanı sıra ilahiler seslendirerek etkinliğe renk kattılar.
Üniversite öğrencileri, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyon ekibine teşekkür ettiler.
Muhabir: Hakan Demirbaş