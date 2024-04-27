5 Nisan haftasında yüzde 67.48'e kadar yükselen 1-3 aylık TL mevduat faizi, 12 Nisan haftasında yüzde 65.85'e geriledi. Aynı dönemde ticari kredi faizleri yüzde 67.42'den yüzde 65.89'a, konut kredisi faizleri yüzde 45.14'ten yüzde 44.10'a geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 83.08'den yüzde 83.06'ya düştü.

Ancak, taşıt kredisi faizleri yüzde 45.29'dan yüzde 57.03'e yükseldi ve bir haftada 11.7 puan arttı. Böylece taşıt kredisi faizleri, Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert'e göre, bu durum, TCMB'nin ilave sıkılaştırma kararlarıyla alakalı olabilir. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürüldüğü hatırlatılıyor. Taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunduğu belirtiliyor.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, taşıt kredisi faizlerinin diğer faizlere göre daha düşük kaldığını ve daha oynak bir seyir izlediğini belirtti. Sezgin'e göre, bu durumun o haftaya özel bir durum olabileceği ya da önceki dönemde düşük kaldığı için ayarlama yapılmış olabileceği ifade ediliyor.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, bu durumu tüketimi daraltma amacına hizmet eden bir adım olarak değerlendiriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, mart ayında otomotiv satışlarında rekor bir artış yaşandığı kaydediliyor. Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 artarak 109 bin 828 adede yükseldi. Bu, yeni bir mart rekoru olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğindeki toplam satışlar ise 300 bine dayandı.