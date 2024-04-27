Boğazlıyan’a yapılacak olan Cemil Çiçek 16 Derslikli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi binası sözleşmesi imzalandı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun” dedi.

Vali Özkan, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.