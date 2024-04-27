Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete yapılan ara zam konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediğini ve hükümetin bu konuda doğrudan bir müdahalesinin olmadığını" vurguladı.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağının dikkate alınarak Ocak ayında artış yapıldığını belirten Işıkhan, ekonominin dengeli işlediğini ve bu dengeyi gözetmek gerektiğini dile getirdi. "Biz kalıcı refah artışının peşindeyiz. Şu anda istihdamı artırarak bir büyüme sergiliyoruz. Bu süreçte işçilere, memurlara ve emeklilere yönelik desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. "1 Mayıs'ın resmi tatil olmasının olumlu bir gelişme olduğunu" belirten Işıkhan, İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin verildiğini ifade etti. Taksim'de çelenk konulabileceğini ve herhangi bir yasağın olmadığını da sözlerine ekledi.