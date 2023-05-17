İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısları araç, ikamet ve olay yerinde yapılan aramada; 2 adet el dedektörü, 1 adet maden arama cihazı, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi. 8 şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur. Alpaslan Demir