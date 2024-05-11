İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Birimi tarafından “10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Merkez Fatma Temel Turhan Ortaokulu okul yönetimi, öğrencileri ve milli eğitim müdürlüğü personeli katılımlarıyla hareketli yaşama özendirmek için bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Birimi tarafından planlı olarak okullarda sağlıklı beslenme, öğretmen ve öğrencilere yönelik çölyak ile diyabet eğitimleri, kanser farkındalık eğitimleri verildi.