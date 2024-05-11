Anneler ve Hemşireler Günü’nün 12 Mayıs’a denk gelmesi nedeniyle bir açıklama yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, insanın çocukluğundan itibaren ilk kültürünü aldığı varlığın annesi olduğunu belirterek, hemşirelerin de insan hayatına dokunan varlıklar olması nedeniyle insan yaşamındaki önemine dikkat çekti.

“EN ZOR VE AĞIR MESLEKLERDEN BİRİ”

Hemşirelerdeki sabır ve merhamet annelerinkine benzediğinin altını çizen Taşkın, “Bu nedenle günümüzün en zor ve ağır mesleklerden biri olarak kabul edilmektedir. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması ve bu hizmetin ileri seviyelere taşınarak geliştirilmesine yönelik, uygun sağlık seviyesine ulaştırmayı amaçlayan ve bu konularda hizmet veren bir meslek olmasına rağmen günümüzde saygınlığı yok edilmiş, ekonomik zorluklarla mücadele eden, mobbinge uğrayan ve şiddete maruz kalarak moral ve motivasyonu düşen, iş verimi olumsuz etkilenen, psikolojik olarak en çok yıpranan ve tükenmişlik sendromu yaşayan insanların icra ettiği bir meslek olarak bakılmaktadır” dedi.

“GÜVENİ İFADE EDERLER”

Hemşirelik mesleği, kendisine yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı, şeklinde tanımlandığını söyleyen Taşkın, “Eskiden ‘kız kardeş, bacı’ da deniyordu. Kendisine kız kardeş gözüyle bakılan insan hem güvenilen hem de korunan insandır; toplumumuzda değişen kültür ve anlayış ne yazık ki bu mesleği yürütenleri ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki olarak yıpratmış ve sorunlarının perdelenerek çeşitli sorunlarla baş başa bırakmıştır. Buna rağmen bu mesleği icra edenler kendilerinden çok halkını öncelemektedir. Personel yetersizliği nedeniyle yoğun emek ve mesai harcayan hemşireler özverili bir şekilde görevlerini yapmalarına rağmen birim amirlerinden ve idarelerden hak ettikleri değeri göremiyorlar. Mobbinge maruz kalabiliyorlar ve sorunların ötelenmesi gibi olumsuzluklar değersiz ve yalnızlık hissine kapılmalarına neden olabiliyor. Hak ettikleri ücreti alamıyorlar. Bu olumsuzluklar üst üste geldiği zaman ruhi ve bedeni olarak yıpratıyor ve çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Hemşireler aynı zaman da sosyal birer varlık; eş, anne ve çevresiyle ilişkileri olan bir insan olarak görülmeli… Sürekli nöbette geçen iş hayatının getirdiği zorluklar ve kadın olarak üzerine yüklenen ağır sorumluluk hemşireleri olumsuz etkileyerek moral ve motivasyonlarını bozuyor” ifadelerini kullandı.

“ANNELERDEKİ MERHAMET HİÇBİR CANLIDA YOKTUR”

Annelerdeki merhamet hiçbir canlıda olmadığını vurgulayan Taşkın şu ifadeleri kullandı, “Onlar, evlatlarından hiçbir şey beklemez. Onlara verilebilecek en güzel hediye güzel söz, iyi davranışlar olacaktır. Anne öyle bir varlıktır ki insanın yüreğindeki acıyı dindirir. Onlar, insan yüreğindeki sevgiyi coşturur. Onlar, karanlık dünyamızı aydınlatan varlıklardır. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar, yüreğimizdeki sonsuz sevginin kaynağıdır. O merhametli insanlar, acılı yüreğimizin sığınacağı tek limandır. Üzüntülerimizde, sıkıntılı zamanlarımızda, sevinçlerimizde ve mutluluğumuzda yanımızda olan insanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli annelerimizin ve hemşirelerimizin anneler ve hemşireler gününü samimi duygularımızla kutluyoruz. Kendilerine sağlık, huzur, mutluluk ve başarılı bir yaşam temenni ediyoruz.”