Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve Eğitim İş Sendikası Akdağmadeni İlçe Başkanlıkları tarafından İstanbul’da bir lisede, 17 yaşındaki Irak asıllı öğrenci tarafından silahla vurularak katledilen öğretmen İbrahim Oktugay için basın açıklaması düzenlendi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Aydoğmuş, öğretmen ölümlerine karşı eğitim sendikalarının yurt genelinde başlattığı protesto ve basın açıklamalarına katılarak "Bugün susarsak yarın çok geç olur. Eğitimde şiddete ve ölümlere dur demeliyiz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Aydoğmuş, “İstanbul’da bir lisede, 17 yaşındaki Irak asıllı öğrenci tarafından silahla vurularak katledilen öğretmen İbrahim Oktugay’ın öldürülmesine tepki göstere Hürriyetçi Eğitim Sendikası ile Eğitim İş sendikası Akdağmadeni İlçe Başkanlıkları tarafından düzenlene protesto ve basın açıklamasına Gelecek Partisi Akdağmadeni İlçe Başkanı Yaşar Esgi ile birlikte katıldık. Şiddete karşı ciddi hukuksal önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

Başkan Aydoğmuş açıklamasını şu şekilde tamamladı: Bugün yaşanan olay eğitim camiasını yasa boğduğu gibi sağlıkta, trafikte ve sosyal hayatta yaşanan şiddet olaylarına karşı daha ciddi hukuksal tedbirler ve kamusal alanda daha ciddi güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bugün susarsak yarın çok geç olur. Buradan insani ve vicdanı sorumluluğa sahip insanlara sesleniyorum. Bugün susarsak yarın çok geç olur. Elini kolu sallayarak eğitimde, sağlıkta, trafikte ve sokak ortasında çocuğa kadına doktora polise ve hepimizi yetişirsen öğretmenlerimize karlı yapılan alçakça saldırıları kınıyorum. Millet olarak her bir ferdimiz şiddete dur demeliyiz. Okulda şehit edilen öğretmenimiz İbrahim Oktugay Allah’tan rahmet ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.”