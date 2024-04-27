Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kurak günlerin devam etmesinin üzerine Aydıncık'lı vatandaşlarla bir araya gelerek Şehit Bekir Şimşek Çeşmesi'nde yağmur duasına çıktı. Detaylar haberimizde:

Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, kurak günlerin ardından Aydıncık'lı vatandaşlarla bir araya gelerek Şehit Bekir Şimşek Çeşmesi'nde yağmur duasına katıldı.

Başkan Tekçam yaptığı açıklamada, “Birlikte umut dolu ellerimizi semaya uzattık, dualarımızı yükselttik. Rabbimizden, dualarımızı kabul etmesini, topraklarımıza suyun bereketini, kalplerimize ise birlik ve beraberliğin sıcaklığını bahşetmesini niyaz ederim. Samimi dualarımızın, bulutlara ulaşıp bereket olarak yağmasını yüce Mevla'dan dilerim. Unutmayalım ki, birlikte atılan her adım, göğe yükselen her dua, yalnızca yağmur değil, aynı zamanda umudu da yeryüzüne yağdırır” ifadelerini kullandı.

YAĞMUR DUASI NEDİR? NASIL YAPILIR?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua etmek müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, 1/231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta iken ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/154).

İmam Ebû Hanîfe’ye göre, yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.



İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre, bayram namazı gibi iki rek'at cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezân okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, 1/282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rek'atlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, 5/74; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/325).