Türkiye'de milyonlarca yatırımcı, ellerindeki varlıkları değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Dolar, altın, kripto para ve borsa gibi yatırım enstrümanları arasında öne çıkanlar arasında yer alıyor. Ancak son dönemde politika faizinin yüzde 50 bandına gelmesiyle birlikte mevduat faizleri de rekor artışlar kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Merkez Bankası, ekonomik reformlarla enflasyonu düşürmeye çalışırken, Türk Lirası'nın diğer yatırım araçları karşısında değer kazanmasını sağlıyor. Bu durumda mevduat faizleri, yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı haline geldi.

Politika faizinin yüzde 50 seviyesine gelmesiyle birlikte mevduat faizleri de yüzde 60 seviyesine yaklaştı. Birçok yatırımcı, mevduat faizlerine yönelmeye başladı. Ancak enflasyon oranının yüzde 70 seviyesinde olması nedeniyle uzmanlar, mevduat faizlerinin reel anlamda değer kaybettiğini belirtiyor.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, mevduat faizlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşilada, "Mevduat faizlerini yükselterek, insanların döviz yerine Türk Lirası tutmaya teşvik edilmeleri ve harcamadan tasarrufa teşvik edilme süreci devam edecek. Dolayısıyla yaz ve sonbahar aylarında Türk Lirası, muhafazakar birikimciler için en çok kazandıran enstrüman olacak." şeklinde konuştu.