İYİ Parti, bugün yaptığı olağanüstü kurultayla yeni genel başkanını seçti. Ankara'da ATO Congresium'daki kurultayda genel başkanlığa İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz aday oldu.

Kurultayda genel başkan adaylarından hiçbiri ilk tur oylamada gerekli olan salt çoğunluğu sağlayamadı.

İlk tur oylamasında sonuçlar şu şekilde oldu:

Koray Aydın: 472 oy

Müsavat Dervişoğlu: 378 oy

Tolga Akalın: 319 oy

Günay Kodaz: 2 oy.

TOLGA AKALIN ÇEKİLDİ

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın, seçimin ikinci tura kalmasının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Akalın, 27 günde "öldü" denilen bir hareketi hep birlikte dirilttikleri görüşünü dile getirdi. Siyasetin millet ve tabanla yapılacağını belirten Akalın, "Bir irade ortaya koydu, bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege 'Benim ferasetime güvenin' dedi. Ben bugüne kadar siyasi meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir dava arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer, değerli delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ TURDA DA KAZANAN YOK

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında, genel başkan adaylarından hiçbiri 2. oylamada da gerekli olan salt çoğunluğu sağlayamadı.

Adayların oyları ikinci turda şu şekilde oldu:

Müsavat Dervişoğlu: 570 oy.

Koray Aydın: 565 oy.

GÜNAY KODAZ DA ÇEKİLDİ

Seçimin üçüncü tura kalmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, yarıştan Koray Aydın lehine çekildiğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ TURDA DERVİŞOĞLU KAZANDI

Seçimin üçüncü turunda 611 oy alan aday Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

Koray Aydın ise 587 oyda kaldı.