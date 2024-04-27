Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca vatandaş için umut verici bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan yeni düzenleme ile artık borçların tamamı silinecek.

Ülkedeki artan enflasyon ve zam oranlarına rağmen, vatandaşlar ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Kiralarını ödemekte güçlük çeken, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca kişi, borç batağına saplanarak ay sonunu getirmeye çalışıyor. Ancak, mevcut duruma bir çözüm bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla, borçları olan vatandaşların tamamı rahat bir nefes alacak.

Yeni düzenleme kapsamında sağlanan sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi, borçlu vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Sicil affı sayesinde, belirli şartları karşılayan vatandaşların vergi borçları, trafik cezaları, SGK primleri gibi çeşitli kamu borçları silinecek.

Ancak, sicil affından faydalanmak isteyenlerin belirli koşulları sağlamaları gerekiyor. Bu koşullar arasında borçların belirli bir tarihte olması, ödenmemiş olması ve belirli gelir kriterlerini sağlamak bulunuyor.

Devlet destekli borç kapatma kredileri ise, borçlu vatandaşların birikmiş borçlarını daha uygun koşullarla ödemelerini sağlıyor.

Bu krediler sayesinde, yüksek faizli borçlarını daha düşük faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma imkanına sahip olacaklar. Ancak, kredi koşullarını yerine getirmek gerekiyor; genellikle kredi notu, gelir düzeyi ve kredi geçmişi gibi faktörler değerlendiriliyor.

TBMM'nin onayladığı sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi, borçlu vatandaşların mali durumlarını düzeltmelerine ve ekonomik olarak rahatlamalarına yardımcı olabilir. Ancak, bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin detayları dikkatlice incelemesi ve başvuru sürecini doğru şekilde tamamlaması önem taşıyor.

Sicil affı, vergi borçları, trafik cezaları, SGK primleri gibi çeşitli kamu borçlarını kapsayacak şekilde düzenlenirken, devlet destekli borç kapatma kredisi en az 50.000 TL tutarında olacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanacak. Ancak, kredinin başvuru koşulları ve detayları hala netleşmedi.

Yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte detaylar belli olacak ve vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilecekler.